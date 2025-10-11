½ÂÀîÀ¶É§¡¢»£±ÆÃæ¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é»à¤Ë¤½¤¦¡×ÌÁÍ§¡¦ËÅÄÍø¹¸´ÆÆÄ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä
½ÂÀîÀ¶É§¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡×¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£22Ç¯¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡¢23Ç¯¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡¢24Ç¯¡Ö¤¹¤°¤Ë¤æ¤¯¡£¡×¤Î¡È½¤¹Ô3Éôºî¡É¤òÀ½ºî¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¡¢ÌÁÍ§¤ÎËÅÄÍø¹¸´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤«¤é¡¢»£±ÆÃæ¡Ö»à¤Ë¤½¤¦¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
17Æü¸ø³«¤ÎËÅÄ´ÆÆÄ7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÊÔ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ö¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½ÂÀî¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î»£±Æ¤ÎÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¤Î»£±Æ¤Î¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤ÎÁ°È¾¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢½ÂÀîÀ¶É§¤¬¡ØÂÎÄ´¤¬°¤¤¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é»à¤Ë¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤À¤·¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë1ËÜ¡¢¥¯¥½Ë»¤·¤¤¤±¤É»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×¤È¡¢3Ç¯Á°¤ËËÅÄ´ÆÆÄ¤¬°Ü½»¤·¤¿ÆÊÌÚ¸©À¾ÊýÄ®¡Ê¸½ÆÊÌÚ»Ô¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¤òµÞ¤¤ç¡¢»£¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÎÀ½ºîÈñ¤¬Äì¤ò¤Ä¤¡¢¸åÈ¾¤¬»£¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤ÇÈÓ¤¬¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×ËÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤¬65¥¥í¤«¤é54¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ê¡×¤È°¦¹¥¤·¡¢¤¤¤Ä¤â·È¹Ô¤¹¤ë¥Û¥é³¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»³¸¤¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¡Ë¤Î¤³¤Þ¸¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢´ôÉì¸©¹â»³»ÔÈôÂÍ°ìÇ·µÜ¤Ë¤¢¤ëÈôÂÍ°ìµÜ¿åÌµ¿À¼Ò¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Ç©µ¹¡Ê¤Í¤®¡Ë¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÅß»ê¡£Æü¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢±Ç²è¤Î»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÏºÆ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢ËÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ªÎé¤¸¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¤ªÎé¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È»×¤¤¡Ö¤¹¤°¤Ë¤æ¤¯¡£¡×¤ò¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡È½¤¹Ô3Éôºî¡É¤Ï¡¢ÏµÁÉ¤ê¿®¶Ä¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¾Ï¡ÖÏµÁÉ»³¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÀ½ºî¡£½ÂÀî¤Ï·àÃæ¤Ç½¤¸³¼Ô¤Î¡Ê´Ø²°¡ËÅ´Ê¿¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¤æ¤¯¡£¡×¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¡¢¤Ò¤¶¡¢³Û¤Î¡¦Î¾É¨¡¦³Û¤Î¸ÞÂÎ¤òÃÏÌÌ¤ËÅê¤²Éú¤·¤ÆÇÒ¤à¡¢Ê©¶µ¤ÇºÇ¤âÃúÇ«¤ÊÎéÇÒÊýË¡¡Ö¸ÞÂÎÅêÃÏ¡×¤¹¤ëÅ´Ê¿¤ò¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®±é¡£¡Ö¶õÃæÉâÍ·¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶õÃæÉâÍ·¤Î¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ËÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿åÌµ¿À¼Ò¤Ë¸ÞÂÎÅêÃÏ¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿²Å¾¤ó¤Ç¡Ä¹¥¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢½ÂÀî¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸ÞÂÎÅêÃÏ¤ÏËÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¿åÌµ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÊôÇ¼¾å±Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ÂÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢²¹Àô¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿©¤¤Êª¤â¿©¤¨¤º¡Ä¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓË½Ïª¡£½ÂÀî¤¬¡Ö¥Ý¥ê¡¼¥×¤Ï¡¢Á°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¼¦áñ¡Ê¤¸¤í¤¦¡Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£½ÂÀî¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂ¿Ê¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ËÅÄ´ÆÆÄ¤Î1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç½ÂÀî¤ÏÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¸å¡¢ËÅÄÁÈ¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÁÍ§´Ø·¸¤Î2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢À©¸Â»þ´Ö¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢Ê¨¤¤¤¿¡£