矢野未希子、イケメン夫との顔出し2ショット公開「絵になる」「幸せが溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの矢野未希子が10月10日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】矢野未希子「絵になる」イケメン夫顔出し
矢野は「つい先日、夫の誕生日でした」とコメントし、夫の誕生日を祝う2ショットを投稿。2人で「Happy Birthday Kenji」と書かれた1枚のお皿を持ち、笑顔で肩を寄せ合う仲睦まじい姿を公開した。
この投稿に「絵になる2ショット」「写真から幸せが溢れてる」「おめでとうございます」「見ているこっちまで幸せになる」といった反響が寄せられている。
矢野は2012年11月に結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
