KAWAII LAB. SOUTH、世界初パフォーマンス＆新メンバー初お披露目 FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」カバーでアレンジも【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】7人組アイドルグループのKAWAII LAB. SOUTHが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】カワラボグループ、新メンバーと初パフォーマンス
同グループはKAWAII LAB.からのアイドルデビューを⽬指し、九州エリアを中⼼とした活動を通してパフォーマンスや個性を磨き続けている次世代メンバーで構成。今回が世界初パフォーマンスとなった。
さらに、福岡県出⾝の濱嵜愛⼦（※「濱」は正式には異体字）、⼤川世莉、熊本県出身の澤村いろはが新メンバーとして初めてお披露目。福岡県出⾝の有村⼼晴、⾨倉彩花、森野めね、大分県出身の松⽥奈々に加わり、7人グループとなった。
胸元に大きなリボンがついた可愛らしいおそろいの衣装で登場すると、FRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」をカバー。フレッシュな魅力を届け、曲中の台詞で「初ライブがTGCで緊張している私たちもNEW KAWAIIと思います」とアレンジも見せた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
M1.NEW KAWAII
◆KAWAII LAB. SOUTH、新メンバーお披露目
◆「TGC北九州」9回目の開催
◆KAWAII LAB. SOUTHセットリスト
