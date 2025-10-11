うわぁぁ！ どの子も可愛い♡【3COINS】大人がつけたい「ゆるかわチャーム」

バッグやポーチにアクセントとして付けたいチャーム。可愛いものを見つけると、集めたくなってしまいそう。そんな人に注目して欲しいのが、【3COINS（スリーコインズ）】のチャーム。ゆるっと可愛いデザインで、大人世代でも取り入れやすいものがたくさん揃っています。今回は、全部欲しくなってしまいそうな「ゆるかわチャーム」をご紹介します。見ているだけで癒されそうなチャームを、ぜひチェックしてみて。

ゆるっとした表情の癒し系くまちゃん

【3COINS】「プリントパンツベアキーホルダー」\550（税込）

つぶらな瞳とゆるっとした表情が可愛らしい、くまのチャーム。ネックレスとパンツを身に着けた姿はちょっぴりおしゃれ。アクセサリーやパンツは取り外しができるので、シンプルなくまちゃんとしても楽しめます。写真のようなベージュのくまのほか、チェリー柄のパンツを穿いたアイボリーのくまちゃんもラインナップ。どちらも持っているだけで、ほっこり温かな気持ちにしてくれそう。

ふわふわが魅力のうさぎチャーム

【3COINS】「レースウサギキーホルダー」\550（税込）

垂れた長い耳が愛らしいうさぎのチャームは、ふわふわの毛並みで触れたくなりそう。チュールレースのドレスと優しいカラーのネックレスで、上品さのある大人可愛い雰囲気。先に紹介したくまのチャームと同様に、ドレスとアクセサリーは取り外しOK。くすみカラーがおしゃれなうさぎと、清楚なホワイトのうさぎの2種類から選べます。

それぞれのモチーフが可愛い縦並びチャーム

【3COINS】「オーロラリボン犬キーホルダー」\550（税込）

オーロラに輝くリボンと、ひとつひとつデザインが違うチャームが並んだキーホルダー。ハートやチェック柄など、乙女心をくすぐるデザインです。一番下には優しげな表情の犬がちょこんと付いているのも、ゆるかわポイント。縦に並んだチャームは存在感があり、バッグや鍵のワンポイントにもぴったりです。

ふんわり優しい雰囲気のエンジェルくま

【3COINS】「エンジェルアニマルキーホルダー」\330（税込）

大きな羽の真ん中にちょこんと座っているエンジェルくまちゃんのチャーム。淡いトーンのくまは、ほんのり毛に包まれたようなふわふわ感で、見ているだけで癒されそう。さらにレースやリボン、星のモチーフなど可愛い要素がたっぷり。ストラップタイプなので、スマホなど色々なところに付けられそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N