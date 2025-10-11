◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

約１か月前の９月６日、メジャーリーグで大騒動が起きた。「大谷翔平がボルティモアで緊急二刀流出場、ピンチで１６０キロ超連発」で日本のＭＬＢファンが盛り上がった日だ。場所は同じ東海岸のはるか南、マイアミ。マーリンズ―フィリーズ戦で６回にフ軍のベーダーが左翼へ１５号を放った。ボールを拾いに行った父が席に戻り、子に渡した。よくある光景だ。その直後、猛烈な勢いで父親にくってかかる女性がいた。公式のリプレー動画でも、その様子が映り込んでいる。

現地報道によると「そのボールは自分のものだ」と女性は強硬に主張。息子の前でトラブルを避けたい父親は、最終的にそのボールを渡した。子供がショックを受けないように、敵軍のマーリンズ球団スタッフが即座にグッズ詰め合わせを提供。試合後にはベーダー自身が一家をクラブハウス前に招き、直筆サイン入りバットなどを贈呈した。

ＳＮＳ時代の現代社会では、ここからすごい勢いで“犯人”探しが始まった。横柄で自己中心的な中年女性をやゆするネットスラング「Ｋａｒｅｎ（カレン）」を用いて「フィリーズ・カレン」と呼ばれ、悪い意味で「全米」で時の人となった。よくあるほほ笑ましい場面が一瞬でネット時代の怪談に変わった。

女性が特定されたという情報はない。特徴的な金髪ボブのヘアスタイルとパーカの上にフィリーズのユニホームを羽織った姿はすでにミーム化（模倣、改変され拡散していくこと）しており「今年のハロウィーンはこれで決まりだ」という書き込みもあった。それはそれで見てみたいものだ。（ＭＬＢ担当・西村 國継）

◆西村 國継（にしむら・くにつぐ） １９９７年入社。現地で担当していたマリナーズが地区優勝して意外にうれしい。