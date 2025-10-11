◆第１１回サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３（１０月１１日、東京・芝１６００メートル、良）

勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳重賞は８頭立てで争われ、２番人気で坂井瑠星騎手が騎乗したエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が、直線一気の差し切りでデビュー２連勝、重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、１分３３秒８。

今年の千葉セリで７７００万円で落札された同馬は、７月の新馬（新潟）で２馬身半差の快勝。タイム（１分２１秒３）も、同開催のダリア賞（勝ちタイム１分２１秒５）を上回る優秀なものだった。

２着は７番人気のガリレア（杉原誠人騎手）、３着は１番人気のゾロアストロ（ルメール騎手）だった。

坂井瑠星騎手（エコロアルバ＝１着）「脚が速かったです。ゲートを出なりに考えようと思っていましたが、思ったより出なくて…。前が競り合ってごちゃごちゃしていましたが気にせず、道中は進んでいかなくて不安になりました。直線は反応が鈍かったですが、動き出してからの反応がすごくて、少しエンジンがかかったところで、これは勝つなと思った。東京のマイルをこなしたし、１６００メートルは問題ない。性格も操縦性もいい馬なので、今後が楽しみになる内容でした」