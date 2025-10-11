◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第１日（１１日、坊っちゃんスタジアムほか）

女子硬式野球の日本一を決める全日本選手権が１１日、愛媛県松山市で開幕。１回戦８試合が行われた。２３年大会優勝の阪神タイガースＷｏｍｅｎは、開幕試合で逆転負けした。

高校、大学、クラブの全国大会上位など２８チームが参加する、カテゴリーを超えた頂点を争う戦い。ＮＰＢ傘下の阪神タイガースＷｏｍｅｎ、埼玉西武ライオンズレディース、巨人女子チームは、いずれも出場対象の全日本クラブ選手権を序盤で敗退していたが、各地区の連盟から推薦され出場、３チームとも初戦を迎えた。

マドンナスタジアムでの開会式で、阪神主将の正代絢子の選手宣誓に続いて始まった開幕戦。阪神は東近江バイオレッツ（滋賀）相手に初回、高橋愛の左適時三塁打で先制、２回に追いつかれたが５回に田垣朔來羽の右適時二塁打で２―１とリードした。しかし６回、代わった植村美奈子が逆転を許すと、失策もからみこの回４失点。さらに最終７回にも３点を失って２―８と大差をつけられ初戦敗退した。

西武は、地区リーグで戦う秀明大（千葉）に１４安打１０点の猛攻で５回コールド勝ち。シーズン途中から挑戦していた米リーグから帰国したばかりの日本代表・里綾実が、２安打完封した。昨年大会準Ｖの巨人は、夏の高校選手権準Ｖの岐阜第一高と対戦。２回に４連打に相手失策もからみ５点、４回には同校ＯＧ・上條優奈の適時打などで５点を加えて、１０―０の５回コールド発進した。

また、高校選手権優勝の福知山成美高（京都）は、アサヒトラスト（東京）相手に最終回に３点差を逆転して５―４のサヨナラ勝ち。大学選手権準Ｖの桃山学院大（大阪）は、淡路ＢＲＡＶＥ ＯＣＥＡＮＳ（兵庫）に８―３と快勝した。決勝は１５日に行われる。