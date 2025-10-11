中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。今年１１月には約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣することになった。

その名も「ＰＬＡＮ Ｄ」。３日午前１時２３分から放送された同番組では、総勢２９７人から勝ち抜いた野手４５人による第２ステージのトライアウトが放送され、野球ファンを中心に感動の声がＳＮＳを席巻している。

番組ではトライアウトに臨む男たちの人間ドラマにもスポットライトを当てる。お笑いコンビ「サンライズ」の芸人・川野翔は鳥取城北の４番として、２０１２年の甲子園に春夏連続出場を果たした実績を持つ。番組内で、川野は当時の思い出をこう語る。

「センバツで３三振して、２ちゃんねるでたたかれて。『４番のデブ』『鳥取まで歩いて帰れ』…今、芸人になったんでこうやって話せますけど、当時の僕は本当に耐えられなかったんですね。その時、唯一笑えたのが、テレビのお笑い番組だった。『嫌な思いをしている人を助けてあげたいな』から、芸人になろうと決めたんです」

それでも心の中から完全に、野球は切り離せなかった。「野球への思いも見せたい」と参加した。強豪校で４番を担い、聖地の土を踏んだ男は果たして、ドバイへの切符をつかむことができるのか。

この模様はＴＶｅｒとＴＢＳスポーツ公式ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信中。また「運命の最終合宿ステージ」の様子は２５日午前１時２３分から「バース・デイ」にて放送予定。夢をつかむのは果たして誰か。男たちのチャレンジをまぶたに焼き付けたい。