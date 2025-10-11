耐震不足を理由に休館となり、今年５月に新設に向けた構想の議論が始まった青森県立郷土館（青森市本町）を巡り、青森、弘前、八戸の３市長が事実上の「誘致合戦」を繰り広げている。

現状では新施設の規模や開館時期も未定なだけに、県内唯一の総合博物館を呼び込もうとする３市長の発言が先行している格好だ。（平田健人）

「県を代表する歴史的風致を残す文化都市だ。ぜひ整備してほしい」。弘前市の桜田宏市長が８月８日の記者会見で誘致に名乗りを上げると、同２１日に記者会見した八戸市の熊谷雄一市長は「（市内に）県内の国宝も全てある。郷土館と連携し、充実した取り組みが可能だ」と対抗意識をのぞかせた。

青森市の西秀記市長も９月３日の市議会一般質問で「来館者を最も集めやすく、協力態勢が整っている青森市こそがふさわしい」と訴えた。

１９７３年に開設された県立郷土館は、考古、自然、歴史、民俗の４分野で構成する県内唯一の総合博物館だ。縄文土器や津軽塗、昔の農具をはじめとした幅広い収蔵資料は約１０万点を誇る。県内の代表的な文化施設として知られ、２０１９年度の入館者数は約５万人に上った。

しかし、大地震で倒壊する危険性が判明して２０年１０月から休館に。２１年には青森市が公表したハザードマップで、津波で約４メートル浸水する危険がある立地と指摘された。当初改修を検討していた県教育委員会は移転・新築に方針転換し、今年５月から有識者会議で構想案の議論が始まった。

３市長によるアピール合戦の契機となったのが、６月下旬から有識者会議の下で進められた意向調査だ。災害リスクの低さや交通の便の良さといった前提条件を設定し、３市に整備候補地の有無や提供の可否を確認した。

９月１９日の有識者会議では、３市から候補地として「三内丸山遺跡周辺」（青森市）、「弘前公園」（弘前市）、「市中心街」（八戸市）がそれぞれ示されたが、具体的な中身への言及はなかった。

県教委は今年度中に有識者会議から基本構想に関する最終報告を受け、新設に向けた具体的な計画作りに着手する方針だ。

展示機能向上・保存環境の改善に期待

整備場所を巡る動きに注目が集まる一方、県立郷土館からは展示機能の向上や収蔵資料の保存環境の改善を求める声が上がる。

例えば展示会場のレイアウト変更に欠かせない可動式の壁の導入だ。最近の美術館や博物館では広く普及しているが、５０年以上前に建設された郷土館に同様の設備はなく、大規模な展示替えが困難になっている。また海に近い現在の郷土館では海風や気温の変化にさらされ、資料の劣化を防ぐための温湿度管理には特に気を使うという。

郷土館の担当者は新設による課題解決に期待を示し、「県のことを知り、誇りを持てる場所になってほしい」と話している。