渡辺美奈代、手作りハロウィン弁当公開「完成度高すぎ」「センス完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】歌手でタレントの渡辺美奈代が10月10日、自身のInstagramを更新。過去に手作りしたハロウィン弁当の写真を公開した。
【写真】渡辺美奈代「完成度高すぎ」手作りハロウィン弁当
渡辺は「ハロウィンの思い出 懐かしい〜！」とつづり、2021年10月に「次男くんハロウィン弁当」として投稿していた彩り豊かなハロウィン弁当を再び披露。おばけやジャック・オー・ランタンを模したおにぎり、ソーセージやチーズで作られたキャラクターが並び、かわいらしく華やかな仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「レベルすごい」「プロみたい」「かわいい」「愛情たっぷり」「センス完璧」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
