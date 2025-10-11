◇セCSファーストステージ第1戦 DeNA―巨人（2025年10月11日 横浜）

雨が降るあいにくの天気の中、DeNAの本拠地・横浜スタジアムは360度青色で埋め尽くされた。

CSファーストステージでは左翼外野エリアを全て「ホーム指定席」に設定し、通常は外野の一部にあったビジター応援席は左翼最上部のウィングエリアに移された。

雨のため青いポンチョやレインコートを着たDeNAファンも多く、オレンジや白の雨具の巨人ファンの姿もポツポツ見えるもののスタンドはほぼ青一色。5回終了時にはファンがカラーボードを掲げ、スタンドに「ALLBAYSTARS」「ブチあがれ!!」の文字が浮かんだ。

オレンジ色を身に付けたの巨人ファンはビジター席から声援を送り、それに応えるかのように4回に若林が反撃の2ランを放った。

SNSでは「ハマスタ青すぎる」「青に染まるハマスタ 頑張れ」「ハマスタ、観客席はほぼ青一色だ、巨人ファン少ないww」「ハマスタ青一色なの凄い違和感」「青一色…こんな異様な光景初めて見た」「こんな寒い雨の日に隅っこに追いやられてる ファンが気の毒」「本当に青一色じゃん これはやりすぎだろ、現地組応援頑張ってくれ」「改めて見てもアウェー過ぎるだろ」などの反響が続々。「思った以上にハマスタの巨人ファン声出てる」「ハマスタのウイングで応援してる巨人ファン本当に偉いと思う」「ハマスタの巨人ファン…少ないのにちゃんと声が届いてるな」など巨人ファンへのエールもあった。