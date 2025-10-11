「超メロい」中川安奈アナ、局の垣根越えたアナウンサー4ショット「アイドルグループみたい」
今年3月末にNHKを退職した中川安奈アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。テレビ局の垣根を超えた4ショットを披露した。
【写真】「アイドルグループみたい」局の垣根越えた4ショットを公開した中川安奈アナ
「あきちゃんのベビたんに会いに ひさしぶりに4人そろっておしゃべりできて、とーっても楽しいひとときだった」とつづり、今年7月に第１子出産を報告していたテレビ東京の角谷暁子アナウンサー、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー、佐藤梨那アナウンサーとの集合写真をアップした。
この投稿に「すごい！、こんなに美女が揃って」「アイドルグループみたい」「美人ぞろいすてき」「すてきな写真」「超メロい」といったコメントが寄せられた。
