Vans×mita sneakers初コラボ♡日本発の感性が光る限定モデル登場

アクションスポーツフットウェアブランド「Vans（ヴァンズ）」が、日本を代表するスニーカーショップ「mita sneakers（ミタスニーカーズ）」と初のコラボレーションを発表しました。伝統と革新が融合した今回のモデルは、Vans Premiumシリーズをベースに、スケートカルチャーの精神“七顚八起 - Fall Seven Times, Stand Up Eight”をテーマにデザイン。防水透湿のGORE-TEX®や高反発インソールを搭載した、機能性も美しさも兼ね備えた特別な一足です。

Vans×mita sneakersの初コラボに注目

Vansとmita sneakersが初めて手を組み誕生した「Premium Old Skool GORE-TEX®」。

ディレクター国井栄之氏が手掛ける本モデルは、スケーターの不屈の精神“七顚八起”をテーマに、ブルーとグレーの非対称カラーで空とアスファルトを表現しています。

上質なスエード素材にデボス加工を施し、立体感のあるデザインが印象的。

チェッカーボード柄のフォクシングテープや、暗闇で輝くサイドストライプ、龍と虎を描いたインソールなど、ディテールにまでこだわりが光ります♡

機能性とデザインを両立した特別モデル

「Premium Old Skool GORE-TEX®」は、防水透湿素材のGORE-TEX®を採用し、雨の日でも快適な履き心地を実現。

さらに、30％がバイオベース素材の高反発ポリウレタンフォーム「SOLA FOAM ADC」インソールを搭載し、一日中続くクッション性を叶えます。

また、バンプ部分にはmita sneakers所在地のマップコードが刻まれており、遊び心あふれる仕様に。足元に個性とストーリーを添えてくれる、まさに“履くアートピース”です♪

販売情報＆詳細スペック

Premium Old Skool GORE-TEX®（Mita SUEDE BLACK/BLUE）



自店販売価格：19,250円（税込）

サイズ展開：ユニセックス（22.0～30.0cm 目安）

抽選販売：2025年10月6日(月)12:00～

一般販売：2025年10月11日(土)～

取扱店舗：mita sneakers公式オンラインストア／Herringbone Footwear公式オンラインストア／Vans公式オンラインストア

自由なスピリットを足元に♡

Vans×mita sneakersの初コラボは、カルチャーと機能性を融合させた唯一無二の一足。

挑戦と再生を象徴する“七顚八起”のメッセージが込められたこのモデルは、スケートシーンはもちろん、デイリーファッションにもマッチします。

秋の街を軽やかに歩くあなたに、自由なスピリットと遊び心をプラスしてくれるはず。完売前にぜひチェックしてみてください。