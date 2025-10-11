¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤¹¡×ÂçÊ¬¤Î¸øÎ©¹â¤¬2016Ç¯°ÊÍè¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ø¡¡Á´¹ñÀ©ÇÆ·Ð¸³¹»¤ò·âÇË¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û
¡¡¢¡¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂçÊ¬Âç²ñ½à·è¾¡¡¡µÏÃÛ7¡½3ÄÅµ×¸«¡Ê11Æü¡¢ÊÌÂç¶½»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¿Í¸ý2Ëü5000¿Í¡¢ÅÄ±àÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂçÊ¬¸©¤Î¸øÎ©¹â¤¬Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤¿¡£µÏÃÛ¤¬Á´¹ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄÅµ×¸«¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½øÈ×Ã¥¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ2016Ç¯½©°ÊÍè¤Î¶å½£Âç²ñ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¹âÈªÆúÇ·²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬½Ð¤É¤³¤í¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¹¥Åê¤·¡¢7²ó¤ò2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£8²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍ··â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«³¤Èô¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ç¾¤¬¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Éô°÷24¿Í¤ÇÁ´°÷¤¬¸©Æâ½Ð¿È¡£àÀäÂÐ²¦¼ÔáÌÀË¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤¯¡¢2012Ç¯²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«¼ç¾¤Ï¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ê¤Î¤ÇÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Äã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤°¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë