タレントで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。ボディライン露わなシースルードレスでランウェイを闊歩すると、「めるる、セクシー」などの反響が寄せられた。

【映像】生見愛瑠のボディライン露わな全身姿

イベント序盤の「【1st FASHION SHOW STAGE】」に登場した生見は、ボディライン露わな真っ赤なシースルードレスでランウェイを闊歩。髪をアップにまとめた大人カジュアルな雰囲気でファンの視線を集めた。

抜群スタイルな一目でわかるファッションに「めるる、セクシー」

生見の抜群スタイルな一目でわかるファッションにコメント欄には「めるる、セクシー」「めるるカッケー！」「かわいい」「綺麗な人」「色っぽい」などの声が寄せられていた。

生見は2002年3月6日生まれ、愛知県出身。小学館『CanCam』の専属モデル。2022年7月には『モエカレはオレンジ色』にヒロインとして映画初出演を果たし、同作品にて第46回日本アカデミー賞『新人俳優賞』を受賞。2024年、TBS系火曜ドラマ『くるり〜誰が私と恋をした？〜』でGP帯連続ドラマ単独初主演を務めた。数々の企業CMに出演するほか、ドラマの主演を務めるなど俳優や声優としても活躍している。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。

（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）