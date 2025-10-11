声優・小清水亜美、ベイブレード大会優勝 ペガサスブラストで男性も圧倒！番組ミニ企画で娘役・夏吉ゆうこ倒す
声優の小清水亜美と夏吉ゆうこが、10日にテレビ東京で放送されたアニメ『BEYBLADE X』の特番に出演。番組企画としてベイブレード対決が行われると、初心者の小清水が優勝した。
【動画】シュート上手すぎ！ベイブレード大会優勝した小清水亜美
アニメ第2シーズン完結記念として放送された特番では、物語で親子を演じ白星オメガ役の小清水と白星テンカ役の夏吉が出演。母・オメガは作中で最強キャラの1人で登場し、娘・テンカとベイブレード対決をしたが、その時はオメガが勝利していた。
今回の番組では出演者たちによるベイブレード対決が行われ、夏吉はサムライセイバー、サムライカリバー、小清水は「ベイ初心者なので…。親戚の子たちとやるために」と切り出しながらヴァイパーテイル、エアロペガサス、ペガサスブラストを用意。
そして「第2回ベイアカデミー杯」が開催され、夏吉はサムライカリバー、小清水はペガサスブラストで対決。シュート前にベイを落としてしまうミスをした小清水は「やだぁ〜！」と顔を真っ赤に照れ。最強キャラを演じる小清水の痛恨ミスにスタジオは爆笑だった。
これは夏吉の勝利かと思いきや、改めてシュートするとサムライカリバーを吹っ飛ばすオーバーフィニッシュで勝利。これに小清水は「まだまだだな…」と強者オーラでドヤ顔した。
続く相手は宮下兼史鷹を倒した榎本淳で、小清水のペガサスブラストと榎本のインパクトドレイクが対決。今度はシュートミスもなく、またもやオーバーフィニッシュで勝利。さらに、勝利後のペガサスブラストは、中央で立ったまま停止するミラクルが起きた。
これに小清水含めスタジオでは「カッコよすぎる！」「仁王立ち」「こんなこと起きるんですね…」と驚いていた。この様子はベイブレード公式YouTubeチャンネルにて見ることができる。
