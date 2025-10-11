◇関東大学ラグビー対抗戦Aグループ 明大43―12日体大（2025年10月11日 神奈川・大和スポーツセンター競技場）

明大は、WTB阿部煌生（2年）の3トライなど7トライを奪って日体大に43―12で快勝した。開幕戦で筑波大に敗れた後は、青学大、日体大に連勝し、2勝1敗。日本代表の米国遠征から戻ったFB竹之下仁吾（3年）も先発で今季初出場し、1トライを挙げた。

雨が降る悪コンディションの中、エンジンのかかりが遅い明大を阿部が引っ張った。前半6分に左ライン際を走りきって先制トライを挙げると、同34分にも左隅に飛び込んだ。後半22分にもトライを追加し「WTBはトライを取るのが役割」と振り返った。

2年生になった今季の開幕戦から、神鳥監督に「一貫性がある。成長している」と3試合連続で先発起用されている。青学大戦の2トライに続く3トライは、バックスの多くのポジションを務めた経験が生きている。

流通経大柏高では、第2CTBとSO。明大入学後の昨年は、主にCチームでWTBとFBを担った。この日も、スペースを見て「どういう形で（自分が）ボールを欲しいのか、どうしたら自分が生きるのか。しっかりコールすることを意識した」という。

SOやCTBにどんなコールをすれば、自分の位置を伝えることができるか。「外からゲームをコントロールしている意識。（多くのポジションの）経験が生きている」と明かした。

1メートル79、85キロの大柄な体も魅力で、神鳥監督は「サイズがあるのでハイボールに強いし、ランニングスキルもいい」と言う。公式戦3試合で5トライと、しっかり結果を出している大型WTBは「自分にはWTBが合っている。今後も、しっかりトライを取り切っていかないと」と話した。

▼日体大・秋広秀一監督 この1週間で19人がインフルエンザで発熱し、万全ではなかった。昨年（の明大戦）は100点ゲーム（0―101）だったので、それ以上という気持ちもあったが、正直、ここまでできるとは思わなかった。