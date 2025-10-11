タレントの南明奈（36）が、夫でお笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）と3歳の息子が遊ぶプライベートショットを披露した。

2018年5月に濱口と結婚し、2022年7月に第1子となる長男が誕生したことを報告していた南。Instagramでは、ディズニーシーやすみだ水族館など、家族3人で出かけた様子をたびたび披露していた。

また、2025年4月19日の投稿で、夫婦での仕事現場に長男を連れて行った際の後ろ姿を公開すると、「パパ似です。かわいい」「可愛い後ろ姿に癒やされます」など、話題となっていた。

2025年10月10日は、「やっと思いっきり公園で遊べる気温になったね。この日は2時間遊んだよ。夏は暑すぎてあまり外遊びできなかったから、これからいっぱい外で遊びたいな」とつづり、公園の遊具で濱口と息子が一緒に遊ぶプライベートショットを披露した。

この投稿にファンからは、「息子くん楽しそう」「なんてステキな光景なんでしょう」などのコメントが寄せられている。