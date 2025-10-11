¡Ú¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Û¤µ¤ó¤Þ¡ßÂÀÅÄ¸÷¡¢Ä¶¹ë²Ú¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸
¡¡TBS·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¡Ê¸å2¡§00¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î´ë²è¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õÂÀÅÄ¸÷¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ä¡©ÌîÅÄ¡õ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¤è¤ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþÉ×ºÊ
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åì¤ÈÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬1Ì¾¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¡ÖÅìÀ¾¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Ó¡×¤ò·ëÀ®¡£¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¤¬°ú¤¤¤¿¥¯¥¸¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í2¿Í¤ÇÄ©¤à¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥°¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í¡¦¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¤ÎÇú¾Ð¤Î3Ê¬´Ö¡£Í¥¾¡ÁÈ¤Ë¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë
¿Ê¹Ô¡§ÅÄÂ¼¿¿»Ò¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÂÀÅÄ¸÷
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù
¡Ú¡ÖÅì¡×·Ý¿Í¡Û¡Ê¢¨»áÌ¾50²»½ç¡Ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¡°ËÆ£½Ó²ð
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2013¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¡´äºê¤¦Âç
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2004¡Ù²¦¼Ô¡×¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¡¼ÆÅÄ±Ñ»Ì
¡Ö¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È2023¡Ù½Ð¾ì¡×¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡Ù²¦¼Ô¡×¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¡ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù²¦¼Ô¡×¶Ó¸ñ¡¡Ä¹Ã«Àî²íµª
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¿³ºº°÷¡×¥Ê¥¤¥Ä¡¡È¹ÀëÇ·
¡Ú¡ÖÀ¾¡×·Ý¿Í¡Û¡Ê¢¨»áÌ¾50²»½ç¡Ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¡¥¨¡¼¥¹
¡Ö¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2013¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì
¡Ö¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2021¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016-2018¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¿åÅÄ¿®Æó
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡»³Æâ·ò»Ê
¡Ö¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¿³ºº°÷¡×¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¡¥ê¥ó¥´
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ä¡©ÌîÅÄ¡õ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¤è¤ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþÉ×ºÊ
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åì¤ÈÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬1Ì¾¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¡ÖÅìÀ¾¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Ó¡×¤ò·ëÀ®¡£¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¤¬°ú¤¤¤¿¥¯¥¸¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í2¿Í¤ÇÄ©¤à¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥°¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í¡¦¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¤ÎÇú¾Ð¤Î3Ê¬´Ö¡£Í¥¾¡ÁÈ¤Ë¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
