フジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？」が９日に放送され、シソンヌ・長谷川忍、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨がＭＣを務めた。

やってみたら“オモシロいコト”に果敢に挑んでいくバラエティー。この日は芸能人の本名を推理する「本名寺の変」を進行した。

女優・山田杏奈が、キングオブコント２０１９、２０２２の決勝進出でブレークしたネルソンズ・和田まんじゅうの本名推理にチャレンジした。長谷川は推理のヒントにと和田の過去を暴露。

「まんじゅう、仕方なくですけど、バツ１というか…。一回、離婚されていて。当時の奥さんに『車を買ってくれ』と言われて。車を納車した日に離婚を言われて。（元妻に）車だけ持って行かれちゃって…。納車を見てないんですよ。だから自分の車を。見てないんです…」と明かした。

和田は「やめろ！言うな！関係ねえだろ！なんで、それで分かるんだよ本名が！」とブチギレたが、長谷川は、さらに「新車を持って行かれて、それを新しい彼氏に乗られてる」と続けた。

和田は「ちょっと！マジでやめてくれ！本当に！マジで！」と叫び、爆笑させていた。