元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が、10日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。人気料理の名称を知らなかったことをさらされた。

工場で作られているものを当てる早押しクイズ。ひき肉を加工するVTRを見て、バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が「ソーセージ」と答えたが外れた。続いて一茂が自信満々に「いくよ！」と言いながら「ホットドッグ」と解答。だが、司会のサバンナ高橋茂雄（49）から「違います」と告げられると、「えー！、ホットドッグじゃないの！」と驚きの表情。その直後に俳優石原良純（63）が「あのね、アメリカンドッグ」と正解した。

すると一茂は「ホットドッグとアメリカンドッグってどう違うの？」。スタジオ中が意外そうに笑う中、高橋がパンの切れ目にソーセージをはさむのがホットドッグと説明。一茂も「そこにケチャップとか、からしとか乗っけるやつでしょ」と分かっている様子。ただ、高嶋に「アメリカンドッグは？」問われると、「…どういうの？」と答え、再びスタジオは爆笑となった。

正解のVTRで、串にさしたソーセージに衣をつけて揚げる作業を見て、「ああ、これか！」と絶叫し「これアメリカンドッグか、これか」と落胆の表情。「オレね、ホットドッグの方を選んじゃう。アメリカンドッグ、食べないね」と話した後、自分に厳しい視線を向ける高嶋に気付いて、黙った。