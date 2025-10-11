◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）

日本ハム・郡司裕也捕手が「５番・三塁」でスタメン出場。１点リード、４回２死走者なしの場面でオリックス・山下から左翼席のエスカレーター側面を直撃する１号ソロを放って、貴重な追加点を挙げた。派手にバットを放り投げて駆け出す確信弾。新庄監督はベンチに戻ってきた郡司と握手し、少し呼び止め耳打ちした。

ＣＳ開幕前、新庄監督が自身のインスタグラムで“ザ・ユーテリティー”と題し、阪神時代の中堅、遊撃、二塁、投手のプレー動画を公開。「ボスも昭和の郡司君としてやらせてもらってました。だから監督になっても数多くのポジションに挑戦させ チャンスはいくらでもある そのポジションを守らせられた時に、打ちまくれば また違うポジションで必ずチャンスはある そしてまた打つ！ 最終的に正ポジションは監督が決め 落ち着き スターになって行く」とコメントを添えた。

それに対して郡司は１０日、「ボスの現役時代はレベル高すぎです。光栄ですが、僕はあんな高クオリティーな守備ではないですが」と謙遜しながらも、感謝。「そのときどきで与えられる役割は違う。今年はＣＳをバチバチに意識してやっていきたいです」と誓っていたが、三塁でスタメン出場して期待通りの結果を残した。