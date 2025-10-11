◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

今季国内ツアー初出場の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は１６位で出て３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７６で通算イーブンパーの６１位で予選落ちとなった。

悪天候の中、前半で３ボギーと乱調。１２番パー４は第１打をバンカーに入れ、アプローチが寄らずにタブルボギーをたたいた。「ピンポジションが難しすぎた。ちゃんと打っていってるのに決めきれなかったのがどんどんフラストレーションで、爆発しちゃいました」と苦笑いを浮かべた。

「残り５ホールは全部セカンドを入れる気持ちで打った」と１６、１７番で２連続バーディー。それでも、最終１８番はパーで終え、カットラインの２アンダーには届かなかった。昨年の最終戦以来の国内ツアーで、多くのギャラリーの前でプレー。「もっとファンのみなさんにいいプレーを見せたかったけど、本当に応援してもらっているなって実感しました」と感謝した。

無念の予選落ちとなったが、今大会の収穫を聞かれると「ゴルフに終わりはない！ 楽しい！ って感じです」と笑顔を見せた。今後はしばらく休養にあて、来年にむけて調整を進めていく。