福島県浪江町民に親しまれてきた「なみえ焼そば」の商標権を持つ町商工会が１０月から、メニューの名称を使う店から商標権の使用許諾とロイヤルティーの徴収を始めたことがわかった。

なみえ焼そばは、通常より太い麺とモヤシ、豚肉を濃厚なソースで炒めた「ご当地グルメ」。２００８年から商工会青年部が町おこしで普及に力を入れ、１３年にはご当地グルメの大会「Ｂ―１グランプリ」で優勝し、脚光を浴びた。

商工会は１７年３月になみえ焼そばを商標登録した。今年５月になって、町内外約２５の事業者に対し、「依頼文」として１社３０００円の登録料とロイヤルティーとして売り上げの２・５％を徴収すると通知した。

町内では近年、商工会が中心となってなみえ焼そばのイベントやＰＲ活動を展開している。だが企業の協賛金などが頼みとなっており、商工会は「資金面で厳しく、今後は収入を確保してなみえ焼そばの普及につなげたい」とロイヤルティーについて説明した。

原発事故の４か月後から避難先の二本松市で営業する「杉乃家」は徴収には応じず、今月からメニュー名を「杉乃家の焼そば」に変更し、のぼり旗の文字も消した。店主の男性（７６）は「震災前から営業を続けているのはうちだけで、頑張ってきたつもりだった。今回は相談もなく、文書を一方的に送りつけられて残念だ」と語った。商工会によると、賛同せずメニュー名を下ろした店はほかにもあるという。