声優の梶裕貴が10日、X（旧ツイッター）を更新。出演アニメをめぐる娘とのほほ笑ましいやりとりを明かした。

アニメ「忍たま乱太郎」で浜守一郎役を演じている梶は、「忍たま観てたら！娘が！はじめて！！『これパパ？』って！！！声で気づいてくれた！！うれしい！！！」と喜びいっぱいにXに投稿した。「とはいえ！娘は何の感動もしていない！！！笑 そりゃそうだ！！！」と続けて、「そして！！しばらくは声優の存在に気づかないでアニメを楽しんで育っておくれーーー！！！なんにせよ！父は勝手にうれしいぞーーー！！！」と父親としての思いをつづっている。

ファンからは「感動のお裾分けをありがとうございます！」「そのうちパパの偉大さにだんだん気づいて誇らしく思うでしょう」「いつか梶さんのキャラクターをたくさん好きになってくれるといいですね」といった声が寄せられており、梶のポストは25万いいねを超える反響となっている。

梶は、「進撃の巨人」エレン・イェーガー役や「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役などで知られる声優。2019年6月に声優の竹達彩奈との結婚を発表して、2022年11月に第1子誕生が明らかになった。