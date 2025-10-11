鎌田大地は受賞ならず…9月に5G1Aを記録したハーランドがプレミアリーグ月間MVPに決定!
プレミアリーグは10日、マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドが9月度の月間最優秀選手に選出されたことを発表した。
ハーランドは9月のリーグ戦3試合で5ゴール1アシストを記録。自身4度目の月間MVP受賞を果たした。
プレミアリーグ公式サイトを通じ、「9月はチームにとって重要な月だった。本当に良いサッカーができて無敗を維持し、ファンのために重要な勝利を収められた。ゴールとパフォーマンスでチームに貢献できて嬉しい」とコメントしている。
月間MVPは一般投票とサッカー専門家の審査員による投票で決定。今回は最終候補としてハーランドのほか、クリスタル・パレスのMF鎌田大地、ブライトンのFWヤンクバ・ミンテ、サンダーランドのGKロビン・ルーフスとMFグラニト・ジャカ、アーセナルのMFマルティン・スビメンディがノミネートされていた。
