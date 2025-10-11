紫 今が2026年3月に自身初の2マンツアー＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞を東阪で開催決定することが決定した。

紫 今は作詞・作曲のみならず、編曲も自ら手掛ける新世代クリエイター。4 月にリリースされた最新 曲「ウワサのあの子」は国内のみならず海外でもバイラルし続け、MV再生は750万回に到達。8月27日(水)にリリースした新曲「八月の花火」も、夏の終わりを想起させるノスタルジックなMVが注目を集めている。

本ツアーは紫 今にとって初の”2 マンツアー”となる。大阪公演は 3月21日(土)に Yogibo META VALLEY にて、東京公演は 3月29日(日)に渋谷 CLUB QUATTRO にて開催。東京・大阪両公演ともに 共演アーティストは後日発表される。

＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞

2026年3月21日(土) Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00 2026年3月29日(日) 渋谷 CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00 ※チケットオフィシャル先行

受付期間：2025/10/10(金)20:00〜2025/10/20(月)23:59

https://l-tike.com/mulasaki-ima/

＜Backrooms Parade＞

2025年11月6日(木)代官山 SPACE ODD

開場:18:30/開演:19:00

スタンディング ￥4,800(税込)