¼ãÎÓ³Ú¿Í¤¬È¿·â¤Î2¥é¥ó¡¡¡Ö»Å»ö¿Í¡×¡ÖCSÃË¤Ã¤Æ¼ãÎÓ³Ú¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡·ø¼Â¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê°ì¿¶¤ê¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ Âè1Àï DeNA-µð¿Í(11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
4²ó¤Ëµð¿Í¤Î¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ë0-3¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿4²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Ç¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁê¼êÀèÈ¯¥±¥¤Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡£ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤à2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë°ìÂÇ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¿Í¡×¡ÖCSÃË¤Ã¤Æ¼ãÎÓ³Ú¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éÈ¿·â¤À¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Èµð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£