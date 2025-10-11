―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2726> パルＨＤ 　　　東Ｐ 　 -12.96 　 10/ 7　　上期　　　 17.67
<8203> ＭｒＭａｘ 　　東Ｐ　　 -9.26 　 10/ 9　　上期　　　 29.67
<5932> 三協立山 　　　東Ｐ　　 -9.21 　 10/ 7　　　1Q　　　　赤転
<2753> あみやき 　　　東Ｐ　　 -8.89 　 10/ 3　　上期　　　-25.16
<4825> ＷＮＩウェザ 　東Ｐ　　 -8.82 　 10/ 8　　　1Q　　　135.82

<3093> トレファク 　　東Ｐ　　 -7.87 　 10/ 9　　上期　　　 11.55
<9740> ＣＳＰ 　　　　東Ｐ　　 -7.60 　 10/ 9　　上期　　　 12.21
<2670> ＡＢＣマート 　東Ｐ　　 -7.58 　 10/ 8　　上期　　　　2.29
<7888> 三光合成 　　　東Ｐ　　 -6.89 　 10/ 9　　　1Q　　　 20.31
<7679> 薬王堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.45 　 10/ 6　　上期　　　　7.45

<9842> アークランズ 　東Ｐ　　 -5.29 　 10/ 3　　上期　　　-13.83
<4714> リソー教育Ｇ 　東Ｐ　　 -4.15 　 10/ 9　　上期　　　-45.05
<8923> トーセイ 　　　東Ｐ　　 -3.91 　 10/ 6　　　3Q　　　 20.80
<9765> オオバ 　　　　東Ｐ　　 -3.73 　 10/ 9　　　1Q　　　-33.33
<3382> セブン＆アイ 　東Ｐ　　 -3.58 　 10/ 9　　上期　　　 11.49

<8011> 三陽商 　　　　東Ｐ　　 -3.43 　 10/ 6　　上期　　　　赤転
<7516> コーナン 　　　東Ｐ　　 -3.26 　 10/ 9　　上期　　　-10.77
<4530> 久光薬 　　　　東Ｐ　　 -3.20 　 10/ 9　　上期　　　 -6.48
<6183> ベル２４ＨＤ 　東Ｐ　　 -3.09 　 10/ 8　　上期　　　 23.62
<8194> ライフコーポ 　東Ｐ　　 -3.05 　 10/ 7　　上期　　　　9.07

<7611> ハイデ日高 　　東Ｐ　　 -2.95 　 10/ 6　　上期　　　 30.31
<2734> サーラ 　　　　東Ｐ　　 -2.57 　 10/ 7　　　3Q　　　 25.50
<2659> サンエー 　　　東Ｐ　　 -1.92 　 10/ 7　　上期　　　 -3.46
<8570> イオンＦＳ 　　東Ｐ　　 -1.62 　 10/ 9　　上期　　　　7.68
<4763> Ｃ＆Ｒ 　　　　東Ｐ　　 -1.36 　 10/ 9　　上期　　　 -6.75

<7649> スギＨＤ 　　　東Ｐ　　 -1.36 　 10/ 9　　上期　　　 12.89
<9716> 乃村工芸社 　　東Ｐ　　 -1.33 　 10/ 9　　上期　　　360.18
<8237> 松屋 　　　　　東Ｐ　　 -0.45 　 10/ 9　　上期　　　-61.30
<3543> コメダ 　　　　東Ｐ　　 -0.33 　 10/ 8　　上期　　　　6.13
<7513> コジマ 　　　　東Ｐ　　 -0.09 　 10/ 9　本決算　　　　2.17

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース