決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … セブン＆アイ、スギＨＤ、ＡＢＣマート (10月3日～9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2726> パルＨＤ 東Ｐ -12.96 10/ 7 上期 17.67
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -9.26 10/ 9 上期 29.67
<5932> 三協立山 東Ｐ -9.21 10/ 7 1Q 赤転
<2753> あみやき 東Ｐ -8.89 10/ 3 上期 -25.16
<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ -8.82 10/ 8 1Q 135.82
<3093> トレファク 東Ｐ -7.87 10/ 9 上期 11.55
<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -7.60 10/ 9 上期 12.21
<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ -7.58 10/ 8 上期 2.29
<7888> 三光合成 東Ｐ -6.89 10/ 9 1Q 20.31
<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -5.45 10/ 6 上期 7.45
<9842> アークランズ 東Ｐ -5.29 10/ 3 上期 -13.83
<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ -4.15 10/ 9 上期 -45.05
<8923> トーセイ 東Ｐ -3.91 10/ 6 3Q 20.80
<9765> オオバ 東Ｐ -3.73 10/ 9 1Q -33.33
<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -3.58 10/ 9 上期 11.49
<8011> 三陽商 東Ｐ -3.43 10/ 6 上期 赤転
<7516> コーナン 東Ｐ -3.26 10/ 9 上期 -10.77
<4530> 久光薬 東Ｐ -3.20 10/ 9 上期 -6.48
<6183> ベル２４ＨＤ 東Ｐ -3.09 10/ 8 上期 23.62
<8194> ライフコーポ 東Ｐ -3.05 10/ 7 上期 9.07
<7611> ハイデ日高 東Ｐ -2.95 10/ 6 上期 30.31
<2734> サーラ 東Ｐ -2.57 10/ 7 3Q 25.50
<2659> サンエー 東Ｐ -1.92 10/ 7 上期 -3.46
<8570> イオンＦＳ 東Ｐ -1.62 10/ 9 上期 7.68
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -1.36 10/ 9 上期 -6.75
<7649> スギＨＤ 東Ｐ -1.36 10/ 9 上期 12.89
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -1.33 10/ 9 上期 360.18
<8237> 松屋 東Ｐ -0.45 10/ 9 上期 -61.30
<3543> コメダ 東Ｐ -0.33 10/ 8 上期 6.13
<7513> コジマ 東Ｐ -0.09 10/ 9 本決算 2.17
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース