

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6506> 安川電 東Ｐ +31.77 10/ 3 上期 3.18

<3186> ネクステージ 東Ｐ +15.86 10/ 6 3Q 27.69

<2918> わらべ日洋 東Ｐ +13.97 10/ 7 上期 13.53

<9983> ファストリ 東Ｐ +10.25 10/ 9 本決算 1.45

<7730> マニー 東Ｐ +10.03 10/ 8 本決算 8.21



<1377> サカタタネ 東Ｐ +7.26 10/ 7 1Q 90.23

<6474> 不二越 東Ｐ +6.82 10/ 6 3Q 169.44

<9946> ミニストップ 東Ｐ +6.33 10/ 8 上期 黒転

<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ +5.55 10/ 9 上期 21.02

<6279> 瑞光 東Ｐ +4.74 10/ 3 上期 黒転



<3141> ウエルシア 東Ｐ +3.54 10/ 8 上期 21.61

<7630> 壱番屋 東Ｐ +1.30 10/ 6 上期 8.89

<3148> クリエイトＳ 東Ｐ +0.31 10/ 6 1Q 7.99

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ +0.13 10/ 9 3Q 0.51

<3612> ワールド 東Ｐ +0.11 10/ 3 上期 14.35



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

