―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6506> 安川電 　　　　東Ｐ 　 +31.77 　 10/ 3　　上期　　　　3.18
<3186> ネクステージ 　東Ｐ 　 +15.86 　 10/ 6　　　3Q　　　 27.69
<2918> わらべ日洋 　　東Ｐ 　 +13.97 　 10/ 7　　上期　　　 13.53
<9983> ファストリ 　　東Ｐ 　 +10.25 　 10/ 9　本決算　　　　1.45
<7730> マニー 　　　　東Ｐ 　 +10.03 　 10/ 8　本決算　　　　8.21

<1377> サカタタネ 　　東Ｐ　　 +7.26 　 10/ 7　　　1Q　　　 90.23
<6474> 不二越 　　　　東Ｐ　　 +6.82 　 10/ 6　　　3Q　　　169.44
<9946> ミニストップ 　東Ｐ　　 +6.33 　 10/ 8　　上期　　　　黒転
<9861> 吉野家ＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.55 　 10/ 9　　上期　　　 21.02
<6279> 瑞光 　　　　　東Ｐ　　 +4.74 　 10/ 3　　上期　　　　黒転

<3141> ウエルシア 　　東Ｐ　　 +3.54 　 10/ 8　　上期　　　 21.61
<7630> 壱番屋 　　　　東Ｐ　　 +1.30 　 10/ 6　　上期　　　　8.89
<3148> クリエイトＳ 　東Ｐ　　 +0.31 　 10/ 6　　　1Q　　　　7.99
<6136> ＯＳＧ 　　　　東Ｐ　　 +0.13 　 10/ 9　　　3Q　　　　0.51
<3612> ワールド 　　　東Ｐ　　 +0.11 　 10/ 3　　上期　　　 14.35

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース