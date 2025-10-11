ノイズを消して光をまとう。大人っぽい“透明美肌”に導く【ルナソル】新作ベースメイク
光を操り、影を仕込む。そんな緻密な肌づくりを叶えるのが、【ルナソル】の2025秋新作ベースメイクシリーズ。くすみや色ムラなど“大人の肌ノイズ”をなめらかにぼかし、素肌の延長線上にあるような透明感を引き出してくれるのが特徴です。そこで今回は、厚塗り感なく、光の力で印象を変えてくれる“洗練ベースメイク”３アイテムを紹介します。
隙を見せないクリア肌をつくる「シームレスコレクティングリクイド」
「シームレスコレクティングリクイド」は、カバー力の高いベージュ系３色と、透明感を引き立てるカラータイプ２色のラインナップ。おすすめは、肌トーンを均一に整える02と、黄ぐすみを払って明るく見せる05です。
▲ルナソル「シームレスコレクティングリクイド」 全５色（写真は02と05） 各￥4,400（税込）
柔軟な塗膜が肌に薄くしなやかにフィットし、シミや色ムラを自然にカバー。境界が目立たず、素肌のような仕上がりに。05には青みと血色感を両立するバイオレットの光を配合し、７種の美容液成分が乾燥を防いで美しさを長時間キープ。まさに“大人肌のためのコンシーラー”です。
青の光で透明感を高める「クラリティスキンプライマー」
「クラリティスキンプライマー」は青みピンクのベースに、血色感を損なわないバイオレットパールをブレンド。黄みを補正しながら、肌全体を澄んだ印象に仕上げてくれる新作プライマーです。
▲ルナソル「クラリティスキンプライマー」 全１種（01セレーンピンク（ 30g ￥4,950（税込）
肌に寄り添うブラーリングジェルが凹凸をなめらかに整え、ファンデーションの密着を高めてくれます。均一で弾力のある塗膜が崩れを防ぎ、メイクオフするまで透明感をキープ。セレーンピンクの光が肌のくすみをやわらげ、血色をほのかに残すことで、自然で上品な明るさを演出します。
わざとらしくない影を仕込む「シークレットシェイド」
「シークレットシェイド」は、彩度を抑えたグレイッシュトーンで透けるような影を忍ばせるシェーディング。骨格を美しく際立て、顔全体に立体感をもたらします。
▲ルナソル「シークレットシェイド」 全１色（01ニュートラル） ￥3,960（税込）
保湿感のあるテクスチャーでツヤ肌にも自然になじみ、肌そのものの質感を損なわずに影を演出。丸みのある楕円芯はコントロールしやすく、頬やフェイスラインにもムラなくフィットします。薄づきなのに計算された立体感が生まれるから、自然な陰影メイクを楽しみたい人にもぴったりです。
ルナソルの2025秋の新作ベースメイクは、隠すのではなく“光で魅せる”という発想。肌のノイズをなめらかに整え、わざとらしさのないナチュラルな立体感を演出します。季節が変わる今こそ、光をまとう“透明美肌”で秋のメイクをアップデートしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞