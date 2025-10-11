¹ËöÎÃ»ÒŽ¢»ö¸Î¥Í¥¿Ž£TBS¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿3¤Ä¤Î»×Î¸
TBS¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ç¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤Î²áµî¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Î¤¦¤Á¡¢»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ë¹Ëö¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¤Î3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ÖµåÂ®¡×¤È¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎºÝ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖÂ®ÅÙ¡×¤òÊÂÎó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°¤Õ¤¶¤±¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î±é½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢TBS¤Ï¸ø¼°¤Ë¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»öÌ³½ê¤¬¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿ÍýÍ³
¤³¤Î°ì·ï¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿±é½Ð¡×¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¶¯¤¤»ÑÀª¤Ç¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¡¦½êÂ°»öÌ³½ê¡¦ËÜ¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉÔ¾Í»ö¤ò¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹Ëö¤ÏÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¿Í¤¬ÎÅÍÜÃæ¤Î¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÏÆÃ¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ©ºî¼Ô¤ÎÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ·ÝÇ½¿Í¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¼Ô¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËµöÂú¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤À¤±Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Áµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æµö²Ä¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ¾Í»ö¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Îµö²Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢»öÌ³½ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¯¹³µÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À©ºîÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
»ö¸Î¤Ï¸½ºß¤âÁÜººÃæ
¼¡¤Ë¡¢ÁÜººÃæ¤Î°Æ·ï¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£»öÌ³½ê¤Î¹³µÄÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·Ù»¡¤¬¸½ºß¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹Ëö¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Ë»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï°ì±þ¡ÖÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤¤¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÇÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤â´Þ¤á¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ø¤ÎÀº¿ÀÅªÂÇ·â¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤Å¤é¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤ò·Ú¡¹¤·¤¯°·¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤Ï¡¢Âç·¿ÆÃÈÖ¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÉÔ¶à¿µ¤Ê¥Í¥¿¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¾Ð¤¤¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬°ìÀÚµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Ð¤¤¤Î¼êË¡¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¤É¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â¶Ú¤¬°¤¯¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼Õºá¤ËÂÐ¤·¤Æ»öÌ³½ê¤Ï´¶¼Õ
»öÌ³½ê¤Î¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢TBS¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Õºá¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»öÌ³½êÂ¦¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ìÈÖÁÈ¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö±ê¾å¤ò¶²¤ì¤º¹¶¤á¤ë¡×¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤â¡¢ÎÑÍý¤ÈÉ½¸½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌä¤¦»þÂå¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¸ä³Ú¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥é¥ê¡¼±óÅÄ ¡§ ºî²ÈŽ¥¥é¥¤¥¿¡¼Ž¤¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Ë