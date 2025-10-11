日向坂46河田陽菜、美デコルテ際立つオフショルダー姿「大人っぽい」「お肌つやつや」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】日向坂46の河田陽菜が10月8日、公式ブログを更新。オフショルダーの衣装ショットを公開し、話題となっている。
【写真】日向坂46河田陽菜、美デコルテ大胆披露
11月11日に2nd写真集「テイクオフ」（竹書房）を発売する河田。「飛び立つなどの意味をもつ『テイクオフ』がこの写真集にぴったりかなと思ってこのタイトルにしました！日向坂を卒業する今の私とも重なりますし、この写真集で私と一緒にデンマークに向かってテイクオフも出来る？ね！」とタイトルに込められた想いを綴り、オフショットを公開した。黒のオフショルダーのワンピースを着用し、透け感のあるストールを巻いており、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「お肌つやつや」「めちゃくちゃ綺麗」「オーラすごい」などと反響が寄せられている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
