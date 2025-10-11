加藤あい、工夫凝らした手作り焼き菓子披露 いつもと違うアレンジも紹介「本格的」「お店に出せる」
【モデルプレス＝2025/10/11】女優の加藤あいが10月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの焼き菓子を公開した。
【写真】加藤あい「香りが全然違う」工夫詰まった手作り焼き菓子
加藤はオーブンの天板に並んだ焼き色のついた焼き菓子の写真を投稿。「いつもは粉チーズで作ってしまうけれどパルメジャーノをすりおろして入れたらやっぱり香りが全然違う」と工夫を明かし、「腕は痛いけれど」と泣き笑いの絵文字つきでコメントした。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「本格的」「お店に出せる」「手が込んでる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤あい「香りが全然違う」工夫詰まった手作り焼き菓子
◆加藤あい、手作りの焼き菓子披露
加藤はオーブンの天板に並んだ焼き色のついた焼き菓子の写真を投稿。「いつもは粉チーズで作ってしまうけれどパルメジャーノをすりおろして入れたらやっぱり香りが全然違う」と工夫を明かし、「腕は痛いけれど」と泣き笑いの絵文字つきでコメントした。
◆加藤あいの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「本格的」「お店に出せる」「手が込んでる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】