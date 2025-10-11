村重杏奈、髪かきあげクール＆“あざとかわいい”ポーズのギャップで魅了【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】タレントの村重杏奈が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】村重杏奈、美スタイル際立つブラックコーデ
博多を拠点とするHKT48の元メンバーだった村重はブラックコーディネートにピンクのファートートバックが鮮やかなスタイルで登場。髪をかきあげたクールな表情でランウェイしたかと思うと歓声を上げる客席に向かって笑顔で手を振るなど、ギャップのあるランウェイで沸かせた。
アパレルブランド「lanan」のショーのラストを飾り、ステージを去る直前には正面に振り返り、サングラスをかけて人差し指を口に当てたあざとかわいいポーズで魅了していた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】村重杏奈、美スタイル際立つブラックコーデ
◆村重杏奈、髪かきあげクール＆あざとかわいいポーズ
博多を拠点とするHKT48の元メンバーだった村重はブラックコーディネートにピンクのファートートバックが鮮やかなスタイルで登場。髪をかきあげたクールな表情でランウェイしたかと思うと歓声を上げる客席に向かって笑顔で手を振るなど、ギャップのあるランウェイで沸かせた。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】