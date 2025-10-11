FRUITS ZIPPER櫻井優衣、サプライズでソロデビュー曲披露 鎮西寿々歌が絶賛「さすがアイドル」【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】ふるっぱー櫻井優衣、ミニ丈ドレスから美脚
9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「マイナビ TGC 2025 A／W」のステージでソロデビューを電撃発表した櫻井は、今回サプライズでソロステージを披露。純白のドレスを身にまとい、9月19日にデジタルリリースされた『キミのことが好きなわたしが好き』を歌唱し、ランウェイをゆっくりと歩きながら、手を振る観客に甘いファンサービスを贈った。
「ありがとうございました！」と可愛らしくソロステージを終えると上手を指差し、FRUITS ZIPPERのメンバー6人も登場。全員横一列に並び、腕を交差させてハートポーズを作ったランウェイトップで、観客を沸かせていた。
2回目のソロステージ出演の感想を聞かれ「私のことを知っていらっしゃるかなって思って出るのが怖かったんですけど、皆さん温かく迎え入れてくれてメンバーも支えてくれて」と感謝。MCのウエンツ瑛士は「メンバーも踊ってたから」と袖で観ていたメンバーが櫻井の楽曲に合わせてダンスしていたことも明かし、櫻井は「えー！嬉しい！ありがとう」と感激。2回目の出演を観ていた鎮西寿々歌は「どっしりした感じで盛り上げてくれて、さすがアイドルだなと思いました！」と絶賛していた。なお、FRUITS ZIPPERはグループでもアーティストステージを控えている。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツと宇垣美里。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣「TGC北九州」でサプライズソロ歌唱
◆「TGC北九州」9回目の開催
