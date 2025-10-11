Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。妹の彼氏との関係を語った。

MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が宮舘の妹2人に事前取材。藤ケ谷が「ちょっと恋愛相談に厳しすぎるっていう…」と妹の言葉を伝えると、宮舘は「ええっ！ 僕がですか？」と驚いた。

続けて藤ケ谷は「今、気になる人がいらっしゃると、それに対して『そういうヤツと飯行くな』と。むしろ、『そいつの電話番号を教えろ。俺が電話する』と」と伝えた。すると「はい…、なるほど。そういう時もありますね」と明かし、笑いが起きた。

鶴瓶が「妹の彼は、もうみんなダメと？」と聞くと、「いえ、ダメではないんです。一緒に仲良くしたいんですよね、彼氏とも」と明かした。藤ケ谷が「さらに…お付き合いして、お別れしてしまいましたと、それをお兄ちゃんに報告するわけじゃないですか。『お兄ちゃん、この前の彼とはもう別れた』と。そしたら、やっぱりお兄ちゃんは、その彼に電話しますね？『ホントに別れたのか？』と」と聞いた。すると「間を取り持ってではないですけど。本当にそういう気持ちがあってお別れしたのかっていう。その、本人…、その何ていうんですか…。何で、こんなに焦ってんだろう？」と語り、鶴瓶が「声が裏返ってるやろ」と突っ込んだ。

そして宮舘は「いや、何か、お兄ちゃんをしたいっていう感覚なんですかね。でも、何か方向がどうしていいか分かんないのでそうなってしまったっていう」と打ち明けた。