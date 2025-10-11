「お宅の夫をもらえませんか？」シタ妻の相手はママ友の夫！ご近所不倫が引き起こすサレ妻の豹変【作者に聞いた】
パートナーに浮気された側を「サレ妻」、した側を「シタ妻」という言葉がネットを中心に使われている。ご近所で顔見知り、子どもは仲良しというドロ沼の不倫を描いた漫画『お宅の夫をもらえませんか？』が話題だ。SNSで「田端、明日は売るつもり！」など心に残る人間ドラマを描く漫画家のみこまるさん(@micomalu)に、本作を描くことになった経緯を聞いた。
■孤独な妻を救ったパート
物語の主人公なな子は、高校時代から付き合っていた彼氏と結婚し、実家で同居を始めた。しかし、義母からは「トロい」と厳しくあたられ、夫は助けてくれず、子育てはワンオペ育児。「こんなはずじゃなかった」と、自分の時間が欲しいと思ったなな子は、パートに出ることを決意する。
面接に行った新しいスーパーの店長・忍は、なな子の子どもと同じ幼稚園に通う顔見知りだったため採用された。檻から飛び出したようななな子は、パートが楽しくて仕方がない。
■「裏切り」を描く難しさ
これまで多くの人が共感できるテーマを描いてきたみこまるさんだが、今回は「裏切り」や「人間の闇」に迫った漫画だ。作風については「ラフな感じの簡潔な絵で」という要望があったため、あまり描き込まないことを意識したという。メンタルやフィジカル面での変化は特になかったが、「よいものを作るぞ！という気合はどんな作品でもいつも持っている」と意気込みを語った。
シタ妻となな子とサレ妻である忍の妻・香織、2人の心理を描く難しさについて尋ねると、「その辺りは原作者のいくた先生がしっかりと設定してくださっていたので、とても描きやすかったです」と話した。
タイトル『お宅の夫をもらえませんか？』は意味深だが、「少し粘着質なタイトルですよね。そういう意味では、ラストもそのような感じになっているかと思います。気になる方は、ぜひ、本編をお手に取ってくださいませ」と読者に語りかけた。
さまざまな要因が重なり、なな子と忍は不倫関係となる。狭い地域に住む2人の関係はすぐに噂となり、忍の妻である香織の耳にも入った。夫の不倫相手がママ友のなな子だと知った香織は、今までの良妻の顔を捨てる。不倫によって、家庭も人生も一変してしまう2人の女性の物語だ。
取材協力：みこまる(@micomalu)
