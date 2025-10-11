Å¨ÃÏ¤ÎACLÀï¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¡ÖÆÃÊÌÂÐ±þ¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµÎÁ¡ÄSNSÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤²¤§ÂÀ¤ÃÊ¢¤À¡×
¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFC¤¬ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬10·î11Æü¡¢11·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àá¡¦¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFCÀï¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¿¥Æ¥£¥¨¥ó¡¦¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÑÀï°ÆÆâ¤òÈ¯É½¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµÎÁ¤ÎÂÐ±þ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¤¹¤²¤§ÂÀ¤ÃÊ¢¤À¡×¡Ö¤´¸ü°Õ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GÂçºå¤ÏACL2¤Ç¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÏ¢¾¡Ãæ¡£¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFC¤È¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¥°¥ë¡¼¥×1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ê¥à¥Ç¥£¥óFC¤Î¸ü°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÃÊÌÂÐ±þ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥¨¥ó¡¦¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¢¥¦¥§¥¤ÀìÍÑ¥²¡¼¥È¡ÖA5¥²¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¼Ì¿¿ÉÕ¤¿ÈÊ¬¾Ú¡×¡Ê¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó²èÁü¤ä¥³¥Ô¡¼¤Ç¤â²Ä¡Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¿ÍÍè¾ì¼Ô¤ÏÂ¾ÀÊ¼ï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤Ç¤Î´ÑÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ê¥à¥Ç¥£¥ó¤Ïºòµ¨¤ÎACL2¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµÎÁ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÆÃÊÌÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ì½Öµ¿¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¤¹¤²¤§ÂÀ¤ÃÊ¢¤À¡×¡Ö¤´¸ü°Õ¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£²ó¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÌµÎÁ¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö±óÀ¬¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë