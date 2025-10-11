ボーイズグループ「ワン・ダイレクション」のメンバーで歌手のハリー・スタイルズ（３１）と女優のゾーイ・クラヴィッツ（３６）の交際が、真剣交際に向かっているようだ。数カ月前から交際をしているとみられる２人は、「素晴らしい夏を過ごした」と言われており、「どんどん本気になってきている」という。



【写真】お相手のゾーイ・クラヴィッツ

ある関係者はザ・サン紙にこう話す。「ハリーとゾーイは本当に心が通じ合っているんです。これは愛ですよ」「今はまさにハネムーン期間といった感じで、ほんとんどいつも一緒にいますね」



ここ数か月、ヨーロッパ各地で一緒にいる姿を目撃されている２人の関係を、ゾーイの父でミュージシャンのレニーも認めているようで、前述の関係者は「ゾーイとハリーは頑張らなくてもクールな人たちです。それはとてもハリウッドでは魅力的なことですよね。ほとんどの人たちはブレイクや人気の維持に必死ですから」「ハリーは相手が有名であろうとなかろうと、誰にも同様に接します。ゾーイはそれが新鮮に感じているんです」「レニーもそんな感じですからね。あんなに有名な父親の元で育ったゾーイにはその精神が根付いているんです」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）