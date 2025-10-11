バティックエアー・マレーシアは、クアラルンプール/スバン発着路線を大幅に拡充する。

シンガポール、ジャカルタ、ランカウイ、ジョホールバルの4路線を12月8日に開設する。この他に、クアラルンプール/スバンとペナン、コタバル、コタキナバル、コタキナバル経由タワウ、バンコク線の5路線を運航している。

この他に、ペナン〜シンガポール・メダン・クチン・コタキナバル線とイポー〜シンガポール線を同日に開設し、合わせて9路線を新設する。同一日に開設する路線数はこれまでで最多となる。

スバン〜シンガポール線はスクート、スバン〜ジャカルタ線はトランスヌサ航空、スバン〜ランカウイ・ジョホールバル線はファイアフライが運航している。

■ダイヤ

OD810 スバン（07：30）〜シンガポール（08：35）

OD811 シンガポール（09：35）〜スバン（10：40）

OD348 スバン（09：00）〜ジャカルタ（10：10）

OD349 ジャカルタ（11：00）〜スバン（14：05）

OD1402 スバン（11：30）〜ランカウイ（12：40）

OD1403 ランカウイ（13：30）〜スバン（14：35）

OD1201 スバン（14：45）〜ジョホールバル（15：45）

OD1205 スバン（19：00）〜ジョホールバル（20：00）

OD1202 ジョホールバル（16：25）〜スバン（17：25）

OD1206 ジョホールバル（20：50）〜スバン（21：50）