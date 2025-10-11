「ここまでハゲ知らず」元AKB48、毛量多い息子のさっぱりカット公開「髪伸びすぎて限界だなぁと思ったので」
AKB48およびSKE48の元メンバーでYouTuberの大場美奈さんは10月10日、自身のInstagramを更新。息子の髪を初めて切ったことを報告しました。
【写真】大場美奈の毛量多い息子
大場さんは「tiktokで私が大好きな"まうち"と同じヘアーにしたくて頑張ってみたのですが 自分たちだけで切るのって大変ですね。でも初めてのことだし、これも思い出 そして正解なのかはわかりませんっ！笑 ただとてもかわいいので良しとします」と、感想をつづりました。
コメントでは「かわいい」「僕がハゲ始めた時と同じ髪型！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「自分たちだけで切るのって大変」大場さんは「なぜかくるくるヘアーのベビるん そして誰に会っても『髪多いね！』と言われ続け…ここまでハゲ知らず。とはいえ、髪伸びすぎて限界だなぁと思ったのでファーストカットしてみました」と報告し、2枚の写真を投稿。顔を隠した息子のショットです。1枚目は髪を切る前の姿で毛量が多く、天然パーマのように“くるくる”です。2枚目は切った後の姿で、前髪がかなり短くなり、全体的な毛量も減ってすっきりとした印象になりました。
「産後の体がこんなにもしんどいなんて」9月5日には「出産を終えてホッとしたのも束の間、産後の体がこんなにもしんどいなんて、想像していませんでした」とつづり、息子を抱っこした自身の姿を公開していた大場さん。「気づけば心は疲れ切り、マタニティブルーに」なってしまったことも明かしています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
