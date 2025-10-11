J.Y. Park、2人の娘を顔出し「そっくり」「遺伝子すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】JYP EntertainmentのCCO・J.Y. Park（パク・ジニョン）が10日、自身のInstagramを更新。2人の娘とともに過ごす写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】J.Y. Park「そっくり」娘2人顔出し
J.Y. Parkは「家族との休暇で、いいことと悪いことを実感中…」というコメントとともに、2人の娘とともにテーブルに座る様子を投稿。何かを調べながら書きものをしているJ.Y. Parkの肩には娘が肩車のようなポーズで座っており、その隣ではもう1人の娘が本を広げている。また、10月3日には「Okinawa」のハッシュタグとともに、2人の娘をスーツケースに載せて空港を移動する様子も投稿していた。
この投稿には「娘さん、お父さんにそっくり」「遺伝子すごい」「かわいいけど大変」と反響が書き込まれている。
J.Y. Parkは1999年に結婚し、2009年に離婚。2013年に一般女性と再婚し、2019年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
