ME:I・RINON（村上璃杏）、ストレートヘアなびかせサプライズ登場 ワンショルダーで美肩チラリ【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）のRINON（村上璃杏）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】ME:I・RINON、迷彩ミニスカ×ワンショルで素肌チラリ
RINONがサプライズ登場すると会場からは歓声が。迷彩柄のミニスカートとワンショルダートップスを合わせた「ヤンカワ」コーデを披露し、ストレートヘアをなびかせて闊歩した。なおRINONは、グループでアーティストステージにも登場する。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I・RINON、迷彩ミニスカ×ワンショルで素肌チラリ
◆RINON（村上璃杏）「ヤンカワ」コーデ披露
RINONがサプライズ登場すると会場からは歓声が。迷彩柄のミニスカートとワンショルダートップスを合わせた「ヤンカワ」コーデを披露し、ストレートヘアをなびかせて闊歩した。なおRINONは、グループでアーティストステージにも登場する。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】