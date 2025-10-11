滝沢眞規子、“秋香る”自宅ショット公開「いつ見てもすてきなお家」「モデルルームみたい」
モデルの滝沢眞規子（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。季節感あふれる自宅を披露した。
【写真】「モデルルームみたい」“秋香る”自宅ショットを公開した滝沢眞規子
滝沢は「秋っぽい枝にしました」と紹介し、たくさんの実を付けた野ばらを披露。色づいた実が部屋の中心を彩り、穏やかな秋の空気を感じさせている。
この投稿には「すてきーーー!!!!」「すてきな秋の訪れですね」「枝物を生けれるなんて、まきこさんすてきです」「いつ見てもすてきなお家」「ホントに全部のセンスがよくてすてきなお家」「モデルルームみたいですね」などの声が寄せられている。
滝沢は、3人の子を持つ母。専業主婦として子育て中の30代前半に、ファッション雑誌『VERY（光文社）にスカウトされモデルデビューした。夫はファッションデザイナー・滝沢伸介氏（58）。
