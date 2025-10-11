渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
＜スタンレーレディスホンダ 2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞初日はボギーもなく、3アンダーの28位タイで終えていた渋野日向子だったが、雨が降った第2ラウンドは苦しい一日を過ごすことになった。1バーディ・4ボギーの「75」。トータルイーブンパーまで落とし、50位タイまでの選手による、あすの決勝ラウンド進出は絶望的になった。
【LIVE】それでも最後はシブコスマイル
2番、11番のボギーでじりじりと順位を落とす展開。14番パー4でようやく、この日最初のバーディが来たが、16番で3つ目のボギーを叩いた。最終18番パー5では3打目をバンカーに入れてボギーフィニッシュ。カットラインと2打差でのホールアウトとなった。「ショットがまあまあだった中で、短いパットを3回外してしまった。かなりショックでした」。ホールアウト後は、終始悔しそうに反省の言葉を述べた。先週はハワイで行われた「ロッテ選手権」に出場。そこからの帰国とあってコンディションも心配されたが、「それは全然大丈夫なので、言い訳になる感じではない」と、自らのプレーを責めた。ボギーがなかった前日も“あと一筋”が決まらないパッティングは、気がかりにしていた部分。その不安が、悪い形で結果に出てしまった。来週も日本ツアーの「富士通レディース」(17〜19日/千葉・東急セブンハンドレッドC）に出場する。「修正点はけっこう多いけど、ショットは前向きにとらえたい。パッティングがボロボロ。パターも新しくしたので慣れるように練習したい」と前を向いた。新しく替えたパターについては「悪いパターではないし、そう（来週も使用しようと）思ってます」と話す。テーラーメイドの大型マレットパター『スパイダー ツアーV V7』をさらに手になじませ、課題を克服したい。ラウンド後は、足早にコースを立ち去った。再来週の「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」（23〜26日/兵庫・マスターズGC）まで確定している日本転戦をいい形で終わらせるため、調整を重ねる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
