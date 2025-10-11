＜中間速報＞勝みなみが4バーディ奪い首位キープ 後続と3差で後半へ
＜ビュイックLPGA上海 3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアー・アジアシリーズ初戦の第3ラウンドが進行している。2日目に「61」を叩き出した勝みなみは、前半を4バーディ・1ボギーで回り、トータル16アンダー・単独首位で折り返している。
3打差2位にミンジー・リー（オーストラリア）。4打差3位にジーノ・ティティクル（タイ）が続いている。山下美夢有はトータル10アンダー・8位タイ。畑岡奈紗はトータル7アンダー・21位タイにつけている。竹田麗央はトータル6アンダー・27位タイ。吉田優利はトータル3アンダー・45位タイ、馬場咲希はトータル2アンダー・56位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
