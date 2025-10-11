歌手の和田アキ子（75）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。あやかりたいと思う人気コンビを明かした。

後番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」でパーソナリティーを務めるサンドウィッチマンが毎週恒例、スタジオにあいさつに来てくれたことを明かした和田。「いつもありがたい。凄いな」と称賛すると、アシスタントの垣花正アナウンサーが「サンドさんはもう欠かさず必ずスタジオに来て。アッコさんと近況報告をし合うじゃないですけど」と話した。

和田はサンドについて「みんなに好かれているもんね。本当に私よく言ったと思う。誰も嫌わない、誰も文句言わないのがパンダ、大谷（翔平）、サンドウィッチマン。本当に」と称賛した。

垣花アナが「名言ですね」と応じると、和田は「ちょっとスラッシュでも点でもいいから、ちっちゃく“和田アキ子”入れてくれないかな？」と苦笑。「パンダは会ったことないからあれだけど、大谷選手も会ったことないけど、会ったような気がするし。（サンドは）なんかほっこりするじゃないですか。和田アキ子って身構えるんしょ？なんとなく」と笑った。

「いや、だから、ああいうふうにほっこりするっていう優しさがにじみ出るっていうのもいいよね、人柄がやっぱり。凄いね。あやかりたい」と絶賛が止まらなかった。