¹ÅçÈ¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç³èÆ°¼«½Í¡Ö½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹ÅçÈ¯4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRED in BLUE¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¤¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëüâ¶¶Í´´ø¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ê·Ù»¡¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯10·î2Æü¡¢Åö¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦üâ¶¶Í´´ø¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ê·Ù»¡¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ·ï¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Æâ¤ÎRED in BLUE¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÊªÂ»»ö¸Î¡¦¿Í¿È»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¹â¶¶¼«¿È¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼Õ¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢À¿¿´À¿°Õ¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ»ß¡¦¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±é¤ä´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¢¤ª¤è¤Ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£