俳優の新木優子さん（31）が2025年10月6日、自身のインスタグラムを更新。パリで開催中のファッションウィークに参加し、俳優の中谷美紀さん（49）との2ショットを披露した。

「とってもとっても光栄でした」

新木さんは、「今回のファッションウィークでは、ありがたいことに中谷美紀さんと撮影やショーの当日にたくさんの時間をご一緒する機会がありました」と報告した。

中谷さんと一緒になり、「佇まいや、言葉選びが本当にに素敵で中谷さんから少しでもたくさんの学びを！とご一緒できる時間はずっとドキドキと心を躍らせていました」と投稿。「俳優としても一人の人間としても学ぶことばかり。とってもとっても光栄でした」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、新木さんは黄色の花がデザインされた白いワンピースを着用。中谷さんは、首元にボリュームがあるデザインの黒い服を着こなし、仲睦まじい笑顔のツーショットをみせた。

この投稿には、「美しいお二人」「美しすぎます」「圧倒的美」「ドラマで共演してほしいです」「お2人揃って女神」といったコメントが寄せられた。